Sokaktan kedi kulübesi, balkondan koltuk demiri çaldılar - Son Dakika

ANTALYA'da sokaktan geri dönüşüm için hurda toplayan şüpheliler, hayvanseverlerin sokak kedileri için yaptığı kulübe ile bir ofisin balkonundan koltuk demiri çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da sokaklardan hurda kağıt ve geri dönüşüm malzemesi toplayan şüpheliler, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'ndeki bir sokakta hayvanseverler tarafından sokak kedileri için yaptırılan plastik kulübeyi, içinde kediler olmasına rağmen alıp gitti. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.Bir başka hırsızlık olayı ise Eski Lara Yolu'nda yaşandı. Bir ofisin balkonundaki koltuk demirini fark eden kadınlar, etrafı kontrol ettikten sonra duvara atlayıp bahçeye girdi. Balkondaki demir koltuk iskeletini alan şüpheliler kayıplara karıştı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.