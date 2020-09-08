Sokaktan konservatuvara - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin eğitim desteği sayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarını kazanan 11 yaşındaki sokak müzisyeni Zeki Bıkcan, Başkan Tunç Soyer ile bir araya geldi. Başkan Soyer, Bıkcan'a "Seni büyük orkestralarda, konserlerde görmek istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin eğitim desteği verdiği 11 yaşındaki sokak müzisyeni Zeki Bıkcan'ı makamında misafir etti. Sokaklardan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarına uzanan başarı hikayesinin takdire değer olduğunu söyleyen Başkan Soyer, küçük müzisyene İzmir halkı adına trompet hediye etti. Zeki Bıkcan'ı sokakta trompet çalarken keşfeden İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası Genel Sanat Direktörü ve Şefi Uğur Sayınbatur ve Zeki'nin babası Sezgin Bıkcan'ın da eşlik ettiği ziyarette yetenekli müzisyen trompetiyle İzmir Marşı'nı çaldı. Başkan Soyer ise "Seni büyük orkestralarda, konserlerde görmek istiyoruz" diye konuştu.

Çocuk Senfoni Orkestrası'na davet edildi

Bıkcan Ailesi, pandemi döneminde geçim zorluğu nedeniyle Adana'dan Malatya'ya oradan da İzmir'e geldi. Zeki, ailesine destek olmak üzere sokakta trompet çalarken Şef Sayınbatur tarafından fark edilerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'na davet edildi. Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sanat Atölyesi'nde solfej, müzik teorisi, dikte ve enstrüman dersleri alan Zeki, üç aşamalı Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 7. sınıf fark dersi sınavlarını geçerek eğitimine konservatuvarda devam etmeye hak kazandı. - İZMİR