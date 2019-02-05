Son Dakika Haberleri: Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi"

Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi"

11 dakika önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında 2014'ten beri 3 bin 500 çocuk ve genç, lisanslı sporcu olarak yetiştirildi.

Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "İpeksi Dokunuşla Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesi" kapsamında 2014'ten beri 3 bin 500 çocuk ve genç, lisanslı sporcu olarak yetiştirildi.

Sosyal ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle risk altında bulunan bölgelerde ikamet eden ve olumsuz koşullardan uzak tutularak başta tekvando olmak üzere bazı spor branşlarıyla tanıştırılan 3 bin 500 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, lisans aldı.

Son 5 yılda ulusal ve uluslararası müsabakalarda 350 madalya kazanan sporcular, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ı makamında ziyaret etti.

Kulular, yaptığı konuşmada, madalya sahibi gençlerin sayısını artırarak daha güzel başarılara imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

Bünyan Cezaevinden tahliye edilen, Çocuk Destek Eğitim Merkezinde kalan ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde denetime tabi olan çocuklara da tekvando antrenörleri eşliğinde eğitim verilmesinin planlandığını anlatan Kulular, şu ana kadar dilencilik yaptırılan 32 çocuğu da okula başlattıklarını vurguladı.

Uluslararası alanda 3 sporcunun Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine gönderildiğini vurgulayan Kulular, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Kulular, ziyarete gelen sporculara çeşitli hediyeler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Kayseri, Kültür Sanat
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