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'Sokaktan Okula' kazandırılan çocuklar maça çıktı

50 dakika önce

IĞDIR'da, sokak ve caddelerde çeşitli işler yapan 'Sokaktan Okula' projesi kapsamında ve okula döndürülen çocuklar için halı saha maçı düzenlendi.

'Sokaktan Okula' kazandırılan çocuklar maça çıktı, System.String[]
IĞDIR'da, sokak ve caddelerde çeşitli işler yapan 'Sokaktan Okula' projesi kapsamında ve okula döndürülen çocuklar için halı saha maçı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle karşı karşıya gelen 6 çocuğa Vali Enver Ünlü, tuttukları takımın formasını ve krampon hediye etti.  
Iğdır'da, Nisan ayında, Vali Enver Ünlü'nün eşi Sema Ünlü'yle başlattığı 'Sokaktan Okula' projesi kapsamında, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda satıcılık, ayakkabı boyacılığı, tezgahtarlık gibi işlerde çalışan çocuklar, aileleri ile görüşülerek okula döndürüldü. Eğitim- öğretimlerine yeniden başlayan öğrenciler için bugün halı saha maçı organize edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 'çocuk işçiliği ile mücadele' kapsamında düzenlediği maçta, Vali Ünlü, çocuklara forma ve krampon hediye etti. İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle karşı karşıya gelen çocuklar halı saha maçı yaptı. Müsabakayı Vali Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Safa izledi. Vali Ünlü çocuklar için tezahürat yaparken, maç 11- 11 bitti. Maç sonu Vali Ünlü çocuklara çeşitli hediyeler verdi. 
Çocukları böyle mutlu gördükçe kendisinin daha mutlu olduğunu ifade eden Vali Enver Ünlü, "Hep birlikte el ele vererek evlatlarımızı sağlık ve güven içerisinde büyüteceğiz. Onlar oyun oynayacak, ders çalışacak, çiçekleri koklayacak ve mutlu olacaklar ama çalışmayacaklar. Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Yarınımızı inşa edecek olan çocuklarımıza bugünden her fırsatı sunmak boynumuzun borcu. Bugün onları mutlu gördükçe ben daha çok kendimi mutlu hissettim" diye konuştu.


- Iğdır
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:43 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Iğdır, Güncel
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