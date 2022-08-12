İnsanların en sevdiği hayvanların başında kuşlar geliyor. Geçmişte postacılık gibi birçok iş için kullanılan kuşlar, bazı zamanlarda ise insanların çıkarlarına göre eğitiliyor.
İşte insanların çıkarına hizmet etmesi için eğitilen kuşlardan biri de "Çiğdeci Kuşu" oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenlerin ağzı açık kaldı
Para toplaması için özel olarak eğitilen kuş, her gün aynı saatte ağzında parayla gelmesi nedeniyle olayı duyanları büyük şaşkınlığa uğrattı.
Son Dakika › Yaşam › Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor - Son Dakika