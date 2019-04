Sokaktan Sanata" Kazandırılan Çocuklar

"Sokaktan Sanata" kazandırılan çocuklar Muş'taki dezavantajlı çocuklar sanat öğreniyorMUŞ - Muş'ta "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında sokakta çalışan ve çalıştırılan dezavantajlı çocuklar, devlet himayesine alınarak hem topluma kazandırılıyor hem de sanatla buluşturuluyor.

MUŞ - Muş'ta "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında sokakta çalışan ve çalıştırılan dezavantajlı çocuklar, devlet himayesine alınarak hem topluma kazandırılıyor hem de sanatla buluşturuluyor.

Muş Valiliği koordinasyonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve proje süresi sona ermesine rağmen il müdürlüğünce devam ettirilen "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında, çocuklar sanatla buluşturuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ek hizmet binasında açılan bağlama kursuna kazandırılan dezavantajlı çocuklar, kurum aracı ile evlerinden tek tek alınarak, bağlama kursuna taşınıyor. Kursta saz çalan çocuklar, grup halinde türkü seslendirmeye başladı.

"Her çocuğun bir sanatla buluşmasını amaç edindik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, çocukların sokak yerine sanat öğrenmesi gerektiğini ifade ederek, "Sokaktan Sanata projemizin bir diğer ayağı olan saz çalma, yani enstrüman çalma eğitimindeyiz. Biz çocuklarımızı 2017 yılında başlattığımız Sokaktan Sanata projemizin bitmesinden sonra devam ettirdik. Çünkü sokakta hiçbir çocuğun olmamasını ve her çocuğun bir sanatla, eğitimle, kalemle, defterle, okulla buluşmasını amaç edinmiştik. O amaçla burada da haftanın 2 günü hocalarımızın gözetimi ve denetiminde sürdürdüğümüz saz eğitimi var. Bu çocuklarımız evlerinden bizzat meslek elemanları tarafından alınıp, eğitim hizmet binamıza getirilmekte ve 2,5 saat boyunca burada verilen saz eğitiminden sonra tekrar evlerine bırakılmaktadır. Tabi bu Sokaktan Sanata projemizde sadece saz eğitimine yönelik bir çalışma güdülmemektedir. O sırada ailelerle de görüşmeler yapılmakta, psiko sosyal destekler verilmektedir. Sosyal hizmet uygulamalarının tümü bu çocukların ailelerine uygulanmaktadır. Kursumuz tamamen dezavantajlı çocuklardan oluşmaktadır" diye konuştu.

Çocuğunun evde sıkıldığını ve bu nedenle okula dahi gitmek istemediğini ifade eden veli Şefika Uygur da, "Uygulamadan çok memnunum. Çocuğum evde çok sıkılıyordu, ağlıyordu, okula gitmek istemiyordu. Şu an gayet güzel. Gerçekten çok memnunum. Hocalarımızdan da, il müdürümüzden de Allah razı olsun" dedi.

"İleride konservatuar okumak istiyorum"

Önceden müzikle hiç alakası olmadığını ve müzik sayesinde ileride konservatuar okumak istediğini anlatan Abdullah Karadağ da, "Sokaktan Sanata projesi bizim için çok iyi. Özgüvenimiz artıyor. Okulda sıkıcı derslerden kurtulduğumuzda burada kafa dağıtıyoruz. Hocalarımız çok iyi. Burada saz çalmayı öğreniyoruz. Hiç bilmediğim halde şu anda çok iyi ilerleme kaydediyoruz. Sadece saz çalmıyoruz hocalarımız bize fıkralar anlatıyor. Pazartesi, salı günlerini iple çekiyoruz. Okul da eğlenceli geçiyor ve derslerimize katkısı oluyor. Bizi evden alıp tekrar eve bırakıyorlar. Hocalarımızla arkadaş gibiyiz. Hiç tanımadığımız arkadaşlarla görüşüyoruz. İleride konservatuar okumak istiyorum. İyi bir müzisyen ya da bağlamacı olmak istiyorum. Önceden hiç müzikle alakam yoktu, şu anda müziğimi çok iyi geliştirdim ve müziği çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklar, 2,5 saatlik kursun ardından tekrar araçla evlerine bırakıldı.

