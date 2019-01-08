Son Dakika Haberleri: Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor

Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor

45 dakika önce

Sokaktan topladığı koli bağlarından pazar çantası yapıyorBURSA - Marketlerde poşetin ücretli hale gelmesinin ardından vatandaşların arayışları sürüyor.

Sokaktan topladığı koli bağlarından pazar çantası yapıyor

BURSA - Marketlerde poşetin ücretli hale gelmesinin ardından vatandaşların arayışları sürüyor. Kimileri file örerken, kimileri de atıklardan pazar çantası yapıyor.
Bursa'nın Soğanlı Mahallesi'nde ikamet eden Nazım Gökçe (56), marketlerde poşetlerin 25 kuruşa satılmasının ardından eski usule döndü. Atık koli bağlarını toplayan Gökçe, bunu evinde sanat eserine dönüştürüyor. El becerisi ve ustalığıyla koli bağlarından pazar çantası üretiyor. Marketlerdeki poşete para vermek istemeyen Gökçe, bu çantaları akrabalarına ve komşularına dağıtıyor.
Yılbaşından önce poşetlerin ücretsiz olduğunu ifade eden Nazım Gökçe, "Şimdi paralı oldu. Haftada 4 tane poşet kullansak damlaya damlaya göl olur. Yeniden eskiye dönmeye başladık. Eskiden file, çanta vardı. Benim de aklıma bunlar geldi. Tekrar çanta örmeye başladım. Bu çanta ile pazara, markete, pikniğe rahatlıkla gidebiliriz. Bunları kendime, çocuklarıma ve ahhaplarıma ördüm. İsteyenlere kırmamak için hobi olarak öreceğim. Böyle böyle vakit geçiriyorum" dedi.
Bir çantayı örmenin zor olduğunu belirten Gökçe, "Çantayı örmek için bir gün sürüyor. Engelliler ve yardım dernekleri için kapaklar topluyorum. Bu malzemeyi de sokaktan temin ediyorum. Eve getirdikten sonra bunları yıkıyor, sonra örüyorum. Akşama kadar kahvede oturmayın. Bunları hobi olarak değerlendirin. Herkese faydası olur" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:00 Kaynak: İHA

Bursa, Gökçe, Genel
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