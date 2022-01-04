"Sokaktan Yola Çıkıyoruz" sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Türkiye Fotoğraf Vakfının yayımladığı Fotosfer Fotoğraf Kültür Dergisinde yer alan 33 ülkeden 45 sanatçının eserlerinden hazırlanan "Sokaktan Yola Çıkıyoruz" sergisi, AKM Galeri'de açıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, vakfın önemli hedeflerinden birini daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Fotoğrafın, çevrenin farkına varmak, doğayla barışık olmak, insanı ve insan ile mekan arasındaki ilişkiyi tanımak olduğunu ifade eden Aydın, derginin Türkiye'deki fotoğrafçıların dünyadaki fotoğrafçılarla tanışmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

"Farklı ülkelerdeki fotoğrafçıları tanımalıyız"

Aydın, "Bizler daha çok Batı'daki fotoğrafçıları tanıyoruz fakat dünyanın farklı ülkelerindeki fotoğrafçıları ve akımları tanımak için de biraz daha gayret sarf etmemiz gerekiyor. Fotosfer Fotoğraf Kültür Dergisi, dünyanın her bir köşesinden fotoğrafçıların bulunduğu bir mecra olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa katılan ve sergide eserleri bulunan Etiyopya'dan Eyoeal Kefyalew Begashaw, İspanya'dan Jorge Lens Leiva ve Bosna Hersek'ten Muhammed Osmanagic de duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı ve katılımcılar sergiyi gezip fotoğrafçılardan eserlere ilişkin bilgi aldı.

Açılışa İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, duayen fotoğraf sanatçıları Ozan Sağdıç ve İbrahim Zaman ile Ozan Bilgiseren, Mustafa Yılmaz, Nevzat Yıldırım, Sadık Üçok ve Merih Akoğul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda fotoğraf sanatçısı, akademisyen ve sanatsever katıldı.

Sergi 9 Ocak'a kadar AKM Galeri'de görülebilecek.

Fotosfer Söyleşileri, usta isimleri ağırlayacak

Sergiye kaynaklık eden ve sokak fotoğrafçılığı temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunulan 688 sayfalık Fotosfer Fotoğraf Kültür Dergisinin dijital versiyonu 46 dile tercüme edilecek.

Ayrıca dergiye katkı sunan usta fotoğrafçılar, sergi etkinlikleri kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezinde düzenlenecek söyleşilere katılacak.

Fotosfer Söyleşileri'nde; Murat Gür, Bekir Yeşiltaş, Metin Ekin, Muhammed Osmanagic, Ozan Sağdıç, Osman Ürper, Engin Güneysu, Jorge Lens Leiva, Eyoeal Kefyalew Begashaw ve Sadık Üçok fotoğraf meraklılarıyla buluşacak.