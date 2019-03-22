Son Dakika Haberleri: Söke Adalet Ormanına İlk Fidanlar Dikildi

Söke Adalet Ormanına İlk Fidanlar Dikildi

2 saat önce

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 'Adalet Ormanı' oluşturuldu.

Söke Adalet Ormanına İlk Fidanlar Dikildi, System.String[]
Söke Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından 'Adalet Ormanı' oluşturuldu.

Oluşturulan ormana ilk fidanların dikimini de protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Fidan dikiminde Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Kuşadası İlçe Kaymakamı Sadettin Yücel, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Söke Emniyet Müdürü Yalçın Şipal, Söke Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan başta olmak üzere Söke ve Kuşadası Adliye çalışanları da yer aldı.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan Adalet Ormanı'na fidan diktik. Hem fidan diktik, hem de Nevruz Bayramı'nı kutladık. Etkinlikle öğrencilerimize doğa bilincini de fidan dikerek vermiş olduk" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:21 Kaynak: İHA

Söke, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar Son dakika! Dolar Son 5 Ayın En Yüksek Seviyesini Gördü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söke Adalet Ormanına İlk Fidanlar Dikildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]