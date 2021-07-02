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Söke Adliye Sarayı'nın yer tahsisi yapıldı - Son Dakika

Söke Adliye Sarayı'nın yer tahsisi yapıldı

02.07.2021 21:49
Söke Adliye Sarayı'nın yer tahsisi yapıldı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesine yapılacak olan yeni Adliye Sarayı arsasının, Adalet Bakanlığı'na tahsisi yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesine yapılacak olan yeni Adliye Sarayı arsasının, Adalet Bakanlığı'na tahsisi yapıldı.

Söke Adliye Sarayı'nın fiziki olarak son zamanlarda ihtiyacı karşılamakta zorlanması sebebiyle, Söke'ye yeni bir Adalet Sarayı kazandırmak için çalışmalara başlanmıştı. Yapılan çalışmalar kapsamında yeni Adalet Sarayı için alan tespitinde bulunuldu. Yeni hizmet binasının yapılması için belirlenen arsanın Milli Eğitim'e ait olması sebebiyle gerekli işlemlerin yapılmasının ardından arsanın Adalet Bakanlığı'na tahsisi gerçekleştirildi. Milli Eğitime tahsis edilen 34 dönümlük hazine yerinin yeni adliye binası için Adalet Bakanlığı'na devredilmesinin ardından, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanda içinde otoparkı, yeşil alanı olan yatay mimari planlı Adliye Kompleksi, bölgeye hizmet edecek. - AYDIN

Söke Adliye Sarayı'nın yer tahsisi yapıldı

Adalet Bakanlığı, Adliye Sarayı, Adalet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke Adliye Sarayı'nın yer tahsisi yapıldı - Son Dakika


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