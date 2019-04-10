Söke Adliyesi'nde Mesleklerinde 25 Yılını Dolduranlar Onurlandırıldı

Söke Adliyesi'nde meslek yaşamlarında 25 yılı dolduran memurlara belge verildi.

Söke Adliyesi'nde meslek yaşamlarında 25 yılı dolduran memurlara belge verildi.



Söke Adliyesi'nde gerçekleşen belge törenine Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk başta olmak üzere, savcılar, hakimler ve adliye çalışanları katıldı. Gerçekleşen törende meslekte 25 yılı geride bırakan çalışanlara Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasını taşıyan 'Tebrik Belgesi' verildi. Takdim edilen belgenin üzerinde; "Meslek hayatınızda 25 yıllık hizmetleriniz nedeniyle tebrik eder, adalet teşkilatına katkılarınızın ve başarılarınızın devamını dilerim" ifadesi yer aldı.



Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk de belge töreninde yaptığı konuşmasında; "Tüm çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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