Son Dakika Haberleri: Söke Adliyesi'nden Kan Bağışı

Söke Adliyesi'nden Kan Bağışı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde, adliye personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Söke Adliyesi'nden Kan Bağışı, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde, adliye personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu. Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına Söke Adliyesi de destek verdi.

Söke'de Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk'ün öncülüğünde gerçekleşen kan ve kök hücre bağışı kampanyasında Söke Adliyesi'nde görev yapan savcılar, hakimler ve adliye personeli tarafından katılım sağlandı. Söke Adliyesi'nin birinci katında oluşturulan alanda, Aydın Kızılay Kan Merkezi ekipleri gönüllü bağışçıların kanlarını aldı. Söke Adliyesi'nde kan bağışı kampanyasına yoğun katılım dikkat çekti.

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk; "Adalet Bakanlığımız tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Söke Adliyesi olarak hakim ve savcılarımız ile tüm personelimiz katıldık. Çok önemli bir kampanya. İnşallah sağlık, şifa bekleyen herkese faydalı olmasını diliyoruz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

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