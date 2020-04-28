Söke AK Parti'nin yeni yönetimi onaylandı - Son Dakika

Ak Parti Genel Merkezi tarafından onaylanan Sibel Menderes başkanlığındaki 30 kişilik listede şu isimler yeraldı: Ayla Kuru, Ayhan Demirci , Abdülbaki Bakanoğlu, Ahmet Özdemir , Cengiz Aküren, Dilek Temiz, Sedat Akalın, Faruk Özbaşlı, Funda Atilla, Gülsüm Başer, Hatice Aşkınoğlu, Halit Usluoğlu, Hilmi Özcan, Hüseyin Dedeoğlu, Hüseyin Keçe, Hüseyin Orta, Hüseyin Palabıyık, Kemal Akgün, Mahküm Onay, Mehmet Çınar , Mehmet Kabasakal, Mehmet Yörük , Muharrem Pınar, Mustafa Gürkan Kavak , M.Nedim Mumcu, Nuri Ozan, Ertürk Küçükoğlu, Muzaffer Şanlı, Ümit Güç. - AYDIN

Sibel Menderes'in Başkanlığında görev yapacak İlçe Yönetim Kurulu genel merkez tarafından onaylandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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