Söke AK Parti yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

Söke AK Parti yönetiminde görev dağılımı yapıldı
08.10.2020 09:56
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Söke ilçe yönetimi görev dağılımı yaptı.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Söke ilçe yönetimi görev dağılımı yaptı.
Sibel Menderes'in ilçe başkanlığında ilçe yürütme kurulunu belirleyen Söke AK Parti'de görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti; Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Demirci, Teşkilat Başkanı Ayla Kuru, Sekreterlik Başkanı Hatice Aşkınoğlu, Seçim İşleri Başkanı Hüseyin Keçe, Tanıtım medya Başkanı Hüseyin Orta, Sosyal politikalar Başkanı Haydar Polat, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Yörük, Ekonomi İşler Başkanı Mehmet Kabasakal, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Gürkan Kavak, İdari Mali İşler Başkanı Sedat Akalın. - AYDIN
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