Söke Belediye Başkanı Toyran, CHP'den İstifa Etti
1 saat önce
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, CHP'den istifa etti.
Söke
Belediye Başkanı Süleyman Toyran
, CHP
'den istifa etti.
Toyran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini, bunun dışında herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Toyran'ın yerine belediye başkan adayı olarak Levent Tuncel'i açıklamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:01 Kaynak: AA
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