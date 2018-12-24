Son Dakika Haberleri: Söke Belediye Başkanı Toyran, CHP'den İstifa Etti

Söke Belediye Başkanı Toyran, CHP'den İstifa Etti

1 saat önce

Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, CHP'den istifa etti.

Söke Belediye Başkanı Toyran, CHP'den İstifa Etti, System.String[]
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, CHP'den istifa etti.

Toyran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini, bunun dışında herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Toyran'ın yerine belediye başkan adayı olarak Levent Tuncel'i açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:01 Kaynak: AA

Süleyman Toyran, Söke, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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