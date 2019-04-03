Söke Belediye Başkanı Tuncel, Mazbatasını Aldı

Söke ilçesinde belediye başkanı seçilen Levent Tuncel, mazbatasını aldı.

Söke ilçesinde belediye başkanı seçilen Levent Tuncel, mazbatasını aldı.



Söke'de Millet İttifakı'nın adayı olan CHP'li Levent Tuncel, resmi olmayan sonuçlara göre 34 bin 211 oy olarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.



Tuncel, İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.



Burada gazetecilere açıklama yapan Tuncel, yapacağı ilk şeyin mal beyanında bulunmak olacağını, sorgulanan her şeyin hesabını vereceklerini söyledi.



Belediye başkanı olmasıyla birlikte partisinin rozetini çıkarttığını aktaran Tuncel, "Bundan sonra hiçbir siyasi parti gözetmeksizin tüm siyasi partilere eşit mesafede olacağım. Vatandaşlara hizmet etmek için elimden geleni yapacağım. İnanıyorum ki önümüzdeki dönem Söke güzel bir dönem yaşayacak." dedi.



Tuncel, daha sonra eski belediye başkanı Süleyman Toyran'dan görevi devraldı.



Programa, CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya ve İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez de katıldı.

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