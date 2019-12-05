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Söke Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı

6 saat önce

Söke Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Söke Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı yapıldı, System.String[]

Söke Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.


2019 yılının son toplantısında Hatice Kurban (CHP), Fuat Evren Gül (CHP) ve İsmail Öz (MHP) mazeretleri nedeniyle katılamadı. Saygı duruşu ile başlayan meclis toplantısında güncemdeki maddeler görüşüldü.


Seçimlere CHP listesinden girerek meclis üyesi seçilen, CHP'den istifa ederek İYİ partiye geçen meclis üyeleri 2 Aralık tarihi itibariyle belediye meclis komisyonlarından istifa etmişlerdi. İYİ Parti Meclis üyelerinin istifasıyla boşalan komisyonlara üyeler belirlendi.


Mehmet Mert'in istifasının ardından boşalan Sağlık Komisyonu üyeliğine Sedat Kaplan, Gayrimenkul Değerlendirme Komisyonu üyeliğine Veli Devrim Yerli seçildi. Turgay Avcı'nın istifasıyla boşalan İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyeliğine Mehmet Arif Ceylan, Mimari Estetik Komisyonu üyeliğine Ersin Solmaz, Hukuk Komisyonu üyeliğine Orhan Korkmaz seçildi. Adem Efe'nin istifasıyla boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Mustafa İberya Arıkan, Meslek Odaları ve Sorunları Komisyonu üyeliğine Egemen Dalgıç, 5 Yıllık Çalışma ve Yatırım Komisyonu üyeliğine Şabettin Kara seçildi. Yasemin Koyuncuoğlu'nun istifasının ardından boşalan Kadın Komisyonu üyeliğine Mehmet Çınar, Tarım Komisyonu üyeliğine ise Mehmet Çetinkaya seçildi.


Meclisin gündeminde yer alan Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Nuh Bey Konağının kiraya verilmesi ve yapılacak ihaleler için encümene yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in önemsediği projelerden biri olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi ile ilgili olarak; ADM ile ilgili birimlerine, kamu, sektör kurum ve kuruluşlarına gerekli başvuru ve izinlerin alınması, vergi-resim harç ve hizmet bedellerinin ödenmesi, bu proje ile ilgili finansman için kamu ve özel bankalardan krediye esas gerekli anlaşma ve protokollerin imzalanması, İçişleri Bakanlığı'ndan bütçeye esas gerekli izinlerin alınması için Belediye Başkanı Levent Tuncel'e belediye meclisince oy birliği ile yetki verildi. - AYDIN

Hatice Çarpar, Aralık, Söke, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:56 Kaynak: İHA
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