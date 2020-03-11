Söke Belediye personeline koronavirüs bilgilendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke Belediye personeline koronavirüs bilgilendirmesi - Son Dakika

Söke Belediye personeline koronavirüs bilgilendirmesi

7 saat önce

Söke Belediyesi personeline koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı.

Söke Belediye personeline koronavirüs bilgilendirmesi, System.String[]

Söke Belediyesi personeline koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı.


Dünya çapında etkisini gösteren ve endişeyi arttıran koronavirüs (Kovid-19) hakkında eğitim toplantısı düzenlenerek, yeni tip virüs ve korunma yolları hakkında Söke Belediyesi personeli bilgilendirildi. Söke Belediyesi iş yeri hekimi Dr. Zafer Şentürk tarafından yapılan sunum Söke Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda Dr. Şentürk; belediye personeline koronavirüs başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar, korunma ve mücadele yolları ile ilgili bilgiler verdi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:34 Kaynak: İHA
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