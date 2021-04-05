Söke Belediyesi, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Unutmadı - Son Dakika

Söke Belediyesi, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü Unutmadı
05.04.2021 16:32
5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Söke Belediyesi, avukatları unutmayıp, ziyaret etti.
5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Söke Belediyesi, avukatları unutmayıp, ziyaret etti. Ziyaretlerde çiçek takdim edilerek Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in selam ve mesajı iletildi.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise yayımladığı mesajında; "Savunma hakkımızın temsilcilerinin, 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun" dedi. Söke Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Av. Adviye Çetin, Söke Belediye Meclisi'nin Avukat Üyeleri Hatice Uzel Çakar ve Hatice Kurban, Belediye şirketi LİMA A.Ş Avukatı Filiz Ceylan ziyaret edildi. - AYDIN
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