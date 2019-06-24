Son Dakika Haberleri: Söke Belediyesi araç filosunu güçlendiyoyor
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Söke Belediyesi araç filosunu güçlendiyoyor

1 saat önce

Söke Belediyesi, araç parkına ilaçlama hizmetlerinde kullanılmak üzere bir araç daha kazandırdı.

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Söke Belediyesi, araç parkına ilaçlama hizmetlerinde kullanılmak üzere bir araç daha kazandırdı.

Geçtiğimiz Mayıs ayı içinde hizmete giren aracın ardından yeni dönemde alınan ikinci yeni araç oldu. Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde ilaçlama birimi tarafından kullanılan araç sayısı artarken; önceki dönemlerde kiralama yöntemi ile yapılan hizmetler bundan böyle belediyenin kendi araç filosu ile yapılacak.

Söke Belediyesi şantiye alanı içerisinde yeni araçlar ve ilaçlama hizmetinde kullanılan ekipmanları incelemeye giden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; bu yıl ilaçlama faaliyetinin seçimlerden dolayı biraz geç kaldığını söyledi. Nisan ayında göreve gelmelerinin ardından eksikliklerin tamamlanması anlamında çalışmalarına başladıklarını ve ilaçlama hizmetlerinin araç filosunu güçlendirdiklerini belirten Başkan Tuncel; "Ekiplerimiz sinekle mücadele anlamında çalışıyor. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine noktalara müdahale ediliyor. Yaz mevsiminin sorunsuz geçmesi için çaba sarf ediyorlar" dedi.

Son bir ayda iki yeni araç alımı yapıldığını belirten Başkan Tuncel; "Şu anda araç sıkıntımız yok. Personel sıkıntımız yok" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:03 Kaynak: İHA
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Söke Belediyesi, Söke, Güncel
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