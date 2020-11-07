Söke Belediyesi deprem ve afetlere karşı hazırlık çalışması başlattı - Son Dakika

Söke Belediyesi, 30 Ekim'de meydana gelen Ege Denizi merkezli 6,9 şiddetindeki depreminden sonra, bölgede yaşanacak deprem ve afetlere karşı hızlı bir çalışmaya girişti.

Söke Belediye Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısında yapılan hazırlık çalışmaları ile ilgili bilgiler verildi. İlk olarak Söke Belediyesi İmar İşleri Müdürü Yüksel Ertercan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ile Söke'de belirlenen acil durum toplanma alanları ile ilgili sunum yaptı.

Söke Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür Vekili Mustafa Kemal Sevindik ise meclis toplantısında deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler konusunda bilgiler verdi.

"Acil Durum Üst Kurulu Oluşturuldu"

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla başlayan olası doğal afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında 'acil durum üst kurulu' oluşturuldu. Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Fen İşleri Müdürü Müge Bayrak, Zabıta Müdürü İbrahim İşlek, Temizlik İşleri Müdürü Lütfiye Öner ve Yapı Kontrol Müdür Vekili Mehmet Akman'ın yer aldığı kurulda; mecliste grupları bulunan partilerden birer belediye meclis üyesi de bu kurulda yer alacak.

"16 Kişilik İlk Müdahale Ekibi Belirlendi"

Acil durum üst kurulunun oluşturulmasının ardından 16 kişiden oluşan ilk müdahale ekibinin de belirlendiğini ifade eden Destek Hizmetleri Müdür Vekili Mustafa Kemal Sevindik, ekibin deneyimli ve konuda eğitimli kişilerden seçildiğini söyledi. AFAD ile yapılan görüşmelerde afet eğitim taleplerinin kabul edildiğini belirten M. Kemal Sevindik, eğitimlerin Kasım ayı sonunda başlayacağını ifade etti.

"Deprem Kurtarma Konteynırı Alınıyor"

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla başlatılan hazırlık çalışmaları kapsamında deprem ve olası doğal afetlerde kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek konteynır aracının alım çalışmasına başladığını belirten Sevindik; AFAD'tan ekipman listesinin alındığını söyledi. Kurtarma konteynırı yanında daha önce çok amaçlı kullanılması planlanan mobil hizmet aracının da bu tür afet anlarında da kullanılabileceğini belirten M. Kemal Sevindik; "Mobil araç afet anlarında özellikle iletişimin kesilmemesi için büyük önem taşıyor. Mobil hizmet aracı kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Tuncel; "Planlı ve hazırlıklı olma gayreti içindeyiz"

İzmir'de yıkımlara neden olan ve Söke'de de çok şiddetli hissedilen depremin, bölgemizde depremle yaşama gerçeğini bir kere daha hatırlattığını ifade eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Olası afetlere karşı hazırlıklı olmak anlamında hızlı bir çalışma başlattık. Söke Belediyesi olarak tedbiri elden bırakmadan, planlı ve hazırlıklı olma gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. - AYDIN