Söke Belediyesi geri dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı - Son Dakika

Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp, atık toplama ve geri dönüşüm hizmetlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor. Cam, atık pil ve atık yağ toplamada yıllardır örnek çalışmalar ortaya koyan Söke Belediyesi, şimdi de ömrünü yitirmiş araç lastiklerinin toplanması çalışmalarını başlattı.

Periyodik aralıklarla kentin çeşitli yerlerinde bulunan cam atık kumbaraları boşaltılıyor. Son yapılan çalışmada 5 ton cam atık toplandığı belirtildi. Diğer taraftan ev ve işyerlerinden atık yağların toplanması da devam ediyor. 5 litre üzerindeki atık yağlar vatandaşın ayağına kadar gidilerek alınıyor. Özellikle lokanta ve kafe gibi işletmelerin Söke Belediyesi'nin atık yağ toplama kampanyasına her geçen güm ilgilerinin arttığı gözleniyor.

"Atık lastikler de toplanmaya başlandı"

Söke Belediyesi atık araç lastiklerini de geri dönüşüme kazandırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ömrünü tamamlamış lastikler de lisanslı firmaya teslim ediliyor. Sıfır atık çalışmalarında ivme arttıran Söke Belediyesi bu çalışmalarıyla geri dönüşümde örnek olmaya devam ediyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel geri dönüşümün aynı zamanda ülke ekonomisi anlamında bakıldığında geri kazanım olduğuna dikkat çekti. Başkan Tuncel, "yaptığımız saha çalışmalarında atıkları daha kaynağında ayrıştırma yapıyoruz. Sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarımız hız kazanarak devam edecek" dedi. - AYDIN