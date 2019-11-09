Söke Belediyesi halı Saha turnuvası tamamlandı; kurumlarda Milli Eğitim, kuruluşlarda Kimsesizler...

Geleneksel olarak gerçekleşen ve bu yıl 13.'sü düzenlenen Söke Belediyesi Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi. Final müsabakaları kurumlarda Söke Belediyesi ve Milli Eğitim, kuruluşlarda ise Söke Kartalları ve Kimsesizler Derneği arasında oynandı. Final maçları sonunda kurumlarda Milli Eğitim, kuruluşlarda ise Kimsesizler Derneği bu yılın şampiyonu oldular.



13. Söke Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Kupası Halı Saha Turnuvasının startı Ekim ayı başında verilmişti. Kurumlar grubunda 11, kuruluşlar grubunda 11 olmak üzere toplam 22 takımın yer aldığı turnuvada, 250 sporcu ter döktü. Çok sayıda futbolseverin de takip ettiği müsabakalarda Mehmet Çavdar hakem olarak görev yaptı.



Oynanan final maçlarında karşı karşıya gelen Söke Belediyesi ve Milli Eğitim maçında gülen taraf Milli Eğitim oldu. Milli Eğitim, Söke Belediyesi'ni 4-1 yererek kurumlar grubundaki şampiyonluğunu ilan etti. Milli Eğitim takımında Kadir attığı 3 golle final maçında adından söz ettirdi.



Kuruluşlar grubunun final maçında ise Söke Kartalları ile Kimsesizler Derneği karşı karşıya geldi. Maçı 3-0'lık skorla kazanan Kimsesizler Derneği kuruluşlar grubunun şampiyonu oldu.



"Kupa ve madalyalar verildi"



Final maçlarının ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törene Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Belediye Meclisi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Komisyonu üyesi ve Sökespor Kulüp Başkanı F. Evren Gül, Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Söke Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Gül, Savuca Muhtarı Tuncel Uyanık, Söke Sokak Çocukları Kimsesizler ve Engelliler Derneği Başkanı Ekrem Erdem, Söke Kızılay Başkanı Oğuz Eryıldız katıldı.



Gerçekleştirilen halı saha turnuvasında çok sayıda oyuncu ve futbolseveri bir araya getirmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, "Katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyon takımlarımızı kutluyorum" dedi.



Turnuvada kuruluşlar kategorisinde en centilmen takım Savuca olurken, kurumlar kategorisinde ise en centilmen takım İlçe Tarım Müdürlüğü oldu. Kuruluşlar grubunun gol kralı Söke Kartalları takımından Adnan İşgören, kuruluşla grubunun gol kralı ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Semih Erdoğan oldu. Kızılay Derneği ve Jandarma Kriminal turnuva dördüncüleri, Beşparmak Derneği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü turnuva üçüncüleri oldular.



Şampiyonlar Milli Eğitim ve Kimsesizler Derneği'nin kupa ve madalyaları Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel tarafından verildi. - AYDIN