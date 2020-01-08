Söke Belediyesi ile Belediye-İş arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke Belediyesi ile Belediye-İş arasında toplu sözleşme imzalandı - Son Dakika

Söke Belediyesi ile Belediye-İş arasında toplu sözleşme imzalandı

7 saat önce

Söke'de Belediye Başkanlığı ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş görüşmeleri sona erdi.

Söke Belediyesi ile Belediye-İş arasında toplu sözleşme imzalandı, System.String[]

Söke'de Belediye Başkanlığı ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş görüşmeleri sona erdi.


Söke Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 2020 yılını ve 110 belediye İşçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sosyal denge ve enflasyon ve refah payı oranında artış yapıldığını belirten Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman tüm işçiler adına Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti.


Toplu sözleşme imza töreninde Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Belediye İş sendikası işyeri baş temsilcisi Muammer Tosun, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Hüseyin Batir bulundu. Sözleşme Söke Belediye Başkanlığı makamında imza altına alındı.


Belediye-İş Sendikası olarak işçiler ve onların aileleri adına teşekkür eden Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman; "2020 yılının ilk sözleşmesini Söke'de imzaladık. Belediyemizin de içinde bulunduğu mali durumu göz önünde bulundurduk. Ekonomik anlamda verilebilecek zammın en iyisini aldığımıza inanıyorum. Bunun karşılığında işçilerimiz Söke halkının mutluluğu için en güzel hizmeti verecek. Sloganımız hiçbir olumsuzluk, yapacağımız olumlu ve güzel işlerin önünde engel olamayacak. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni yıla güler yüzlü girdik" dedi.


"İşçilerimizi Enflasyona Ezdirmedik"


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Şartlarımızı zorlayıp, işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeden çözüm bulduk. Birlikte ortak akılla çözüme ulaştık. İşçi kardeşlerimiz, belediyemiz ve sendikamıza


hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:56 Kaynak: İHA
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