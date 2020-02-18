Söke Belediyesi konteyner yıkama ve dezenfekte aracı aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke Belediyesi konteyner yıkama ve dezenfekte aracı aldı - Son Dakika

Söke Belediyesi konteyner yıkama ve dezenfekte aracı aldı

6 saat önce

Söke Belediyesi, daha temiz bir kent için araç filosuna çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracını ekledi.

Söke Belediyesi konteyner yıkama ve dezenfekte aracı aldı, System.String[]

Söke Belediyesi, daha temiz bir kent için araç filosuna çöp konteyner yıkama ve dezenfekte aracını ekledi.


Son derece pratik uygulanan işlem sırasında özel tasarım kamyonunun içine alınan konteynerler sıcak su ile yıkanacak. Çevre dostu araç pis suyu kendi içerisinde barındırarak dışarı vermiyor. Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynerlerindeki pis koku ve sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiş oluyor.


6 ton temiz su, 4 ton kirli su haznesi bulunan konteynır yıkama aracı ilçe genelinde belirli periyotlarla tüm konteynerleri yıkayıp dezenfekte edecek. Ayrıca ilave aparatlarıyla konteynerin bulunduğu zemin temizliği de yapabilecek araç ile ilk etapta günde 25-30 konteyner yıkanması hedefleniyor.


Yıkama ve dezenfekte aracını, araç filosuna kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "çöpleri toplamak kadar, konteynır ve bulunduğu alanların temizlik dezenfektesinin de çok önemli. Özellikle yaz aylarında oluşan kokunun önüne geçilecek. Konteynırlar yıkanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine temiz bir şekilde sunulacak. Daha temiz bir Söke için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni aracımız Belediyemize ve Sökemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:22 Kaynak: İHA
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