Söke Belediyesi meydan düzenlemesiyle mutlu etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke Belediyesi meydan düzenlemesiyle mutlu etti - Son Dakika

Söke Belediyesi meydan düzenlemesiyle mutlu etti

6 saat önce

Söke'ye bağlı Burunköy Mahallesi Meydanı, Söke Belediyesi tarafından düzenlendi.

Söke Belediyesi meydan düzenlemesiyle mutlu etti, System.String[]

Söke'ye bağlı Burunköy Mahallesi Meydanı, Söke Belediyesi tarafından düzenlendi. Cami ve muhtarlık binası önünde yer alan meydan yapılan düzenlemeyle Burunköy Mahallesi'ne yakışır hale getirildi.


Atatürk büstü, çiçeklikler ve oturma gruplarıyla tam bir dinlenme alanına dönüştürülen Burunköy Mahallesi meydanı, Burunköy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinleri adına Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür eden Muhtar Muharrem Kaçar; "Başkanımızdan alanın düzenlenmesi talebimiz oldu. Hemen ekiplere talimat veren Başkanımız Levent Tuncel, yapılan düzenlemeyle alanı köyümüze yakışır hale getirdi. Levent Başkanımız ve Söke Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz ile el ele vererek hizmetlerimizin devam edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:17 Kaynak: İHA
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