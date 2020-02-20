Söke Belediyesi'nde 2 bin 500 liranın altında maaş kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söke Belediyesi'nde 2 bin 500 liranın altında maaş kalmadı - Son Dakika

Söke Belediyesi'nde 2 bin 500 liranın altında maaş kalmadı

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha asgari ücretin yeni oranı belli olmadan CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 500 lira olacağını açıklamasının ardından Söke Belediyesi'nde de net 2 bin 500 liranın altında maaş kalmadı.

Söke Belediyesi'nde 2 bin 500 liranın altında maaş kalmadı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha asgari ücretin yeni oranı belli olmadan CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 500 lira olacağını açıklamasının ardından Söke Belediyesi'nde de net 2 bin 500 liranın altında maaş kalmadı.


Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Söke Belediyesi'ne ait LİMA A.Ş. bünyesine geçen taşeron işçilerin maaşları dahil, Söke Belediyesinde en düşük işçi maaşı 2 bin 500 TL oldu. Bilindiği gibi yakın zamanda kadrolu 110 belediye işçisine kapsayan toplu sözleşme de Belediye ve Belediye-İş Sendikası arasında imza altına alınmıştı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel toplu sözleşme sonrasında "İşçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik" açıklaması yapmıştı. Söke Belediyesi ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi de geçtiğimiz Haziran ayında imzalanmış, belediye memurları da istediklerini almıştı.


İşçiler arasında kanunlar ve şartların elverdiği ölçüde sosyal adaleti sağlayama gayret ettiklerini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "KHK ile belediyemiz şirketi bünyesine geçen taşeron işçilerimiz için iki yıllık süreç için ne yapacağımız, KHK ile belirlenmiş durumda. Ancak bu süreçten sonra yeni işe aldığımız arkadaşlarımızın maaş miktarlarını da 2 bin 500 TL'nin altında bırakmadık. Umut ediyoruz ki ülkemizdeki yerleşecek adalet ile işçilerimiz hak ettikleri yaşam standardına kavuşur. Biz elimizden gelen özveriyi gösteriyoruz" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Söke Belediyesi, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
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