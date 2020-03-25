Söke Belediyesi'nde mesai saatleri değişti - Son Dakika

Söke Belediyesi'nde mesai saatleri Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında değişti.



Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı Covid-19 konulu 'Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler' genelgesi kapsamında, mesai saatleri yeniden düzenlendi.



Söke Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Covid-19 salgını ile mücadele ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik genelge kapsamında belediyemizin mesai saatleri ikinci bir genelgeye kadar yeniden belirlenmiştir. 26 Mart 2020 Perşembe gününden itibaren mesai saatlerimiz 10: 00-12: 30/ 13: 30-15: 30 olarak belirlenmiştir" denildi.



Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Söke Belediyesi olarak Korona virüs mücadelemiz sahada etkin şekilde devam ediyor. Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ilaçlama ve dezenfektasyon çalışmalarına devam ediyor. Diğer taraftan personelimizin sağlığını da düşünerek salgının etkilerinin azaltılması için Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında mesai saatlerinde değişiklik yaptık. Tüm vatandaşlarımızdan uyarıları dikkate almalarını istiyor, bu süreci el ele atlatacağımıza olan inancımı bir kez daha belirtiyorum" denildi. - AYDIN