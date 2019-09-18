Son Dakika Haberleri: Söke Belediyesi'nden aşure hayrı
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Söke Belediyesi'nden aşure hayrı

3 dakika önce

Söke Belediyesi tarafından aşure dağıtımı yapıldı.

Söke Belediyesi'nden aşure hayrı, System.String[]

Söke Belediyesi tarafından aşure dağıtımı yapıldı.


Söke Belediye Meydanında gerçekleşen aşure etkinliğinde Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı.


Aşure dağıtımına Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa İberya Arıkan ve Veli Devrim Yerli, Söke Belediye Meclis Üyeleri Hatice Kurban, Yasemin Gürsoy, Evren Gül, Süleyman Yörük, Söke CHP yöneticileri, bazı mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.


Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarla aşure etkinliğinde buluştuklarını ifade eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Bereketi paylaşmak üzere vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bin 500 kişilik aşure hayrını vatandaşlarımızla buluşturduk. Katılan ve destek olan, bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyesi, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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