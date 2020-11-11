Söke Belediyesi'nden Deprem'de Hayatını Kaybedenler İçin Lokma - Son Dakika

Söke Belediyesi, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.6 şiddetindeki Ege Denizi merkezli depremde hayatını kaybedenler anısına lokma döktürdü.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla, Söke Belediye Meydanı'nda gerçekleşen lokma hayrına, Sökeli vatandaşlar ilgi gösterdi. Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan lokmanın döküldüğü alanda vatandaşlarla bir araya geldi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Büyük depremin İzmir'de yıkımının yüreğimizde bıraktığı acıların yanında bugün hala artçı sarsıntılarla kendisini hatırlatan deprem maalesef hayatımızın gerçeği. Deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak çalışmalar başlattık. Bu süreçte acıları paylaşmak, depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız hayrına lokma döktürerek dayanışma içinde olmak istedik" dedi. - AYDIN