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Söke Belediyesi'nden Muhtarlar Gününe Özel Fotoğraf Sergisi

1 saat önce

Söke'de 19 Ekim Muhtarlar günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Söke Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fotoğraf sergisi beğeni topladı.

Söke Belediyesi'nden Muhtarlar Gününe Özel Fotoğraf Sergisi, System.String[]

Söke'de 19 Ekim Muhtarlar günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Söke Belediyesi tarafından gerçekleştirilen fotoğraf sergisi beğeni topladı.


Kutla Pogramının yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisinde Sökeli fotoğraf sanatçısı Sabih Güzel tarafından çekilen fotoğraflar sergilendi. Söke'nin doğa harikası iki mahallesi Doğanbey ve Çavdar'da çekilen fotoğraflar, ilgi çekti.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Söke Belediye Başkanı levent Tuncel tarafından açılan sergi, gerek törene katılan kalabalık, gerekse çevredeki vatandaşlar tarafından gezildi. Fotoğrafçılığa olan ilgisi ile bilinen Kaymakam Kurtbeyoğlu, sanatçı Sabih Güzel'den fotoğrafları ile ilgili bilgiler aldı. Sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, fotoğraf sanatçısı Sabih Güzel'i tebrik etti, kutladı. - AYDIN

Söke Belediyesi, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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