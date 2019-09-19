Son Dakika Haberleri: Söke Belediyesi'nden şehit ve gaziler anısına lokma hayrı
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Söke Belediyesi'nden şehit ve gaziler anısına lokma hayrı

44 dakika önce

19 Eylül Gaziler Günü anma programı çerçevesinde, şehitler ve gaziler anısına lokma hayrı gerçekleştirildi.

Söke Belediyesi'nden şehit ve gaziler anısına lokma hayrı, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü anma programı çerçevesinde, şehitler ve gaziler anısına lokma hayrı gerçekleştirildi.


Söke Belediyesi tarafından dökülen lokmanın dağıtımı belediye meydanında gerçekleşti. Etkinliğe Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Ak Parti İlçe Başkanı Namık Yıldırım katıldı. - AYDIN

19 Eylül Gaziler Günü, Söke Belediyesi, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:38 Kaynak: İHA
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