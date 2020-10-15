Söke Belediyesi'nden Sepetçiler Bölgesi dere içinde temizlik çalışması - Son Dakika

Söke Belediyesi çevrede yaşayan vatandaşların yoğun olarak şikayet ettiği Sepetçiler Bölgesi'nde temizlik çalışma başlattı.

Fevzipaşa Mahallesi'nden, Atatürk Mahallesi'ne uzanan Kızıl Kilise Deresi'nin, Atatürk Mahallesi'nde yer alan Sepetçiler Bölgesi'nde kalan kısmı Söke Belediyesi ekiplerince temizlenmeye başladı. Dere kenarında yaşayan ve yaşamlarını sepet, plaj şemsiyesi yaparak sürdüren vatandaşların, atıkları başta olmak üzere, dere içinde biriken atık malzemeler toplanırken; dere içerisinde su akışına engel olabilecek ağaç ve bitkilerin kesimleri de yapılıyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tuncel'i gören sokak sakinleri yapılan çalışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.

"Köklü çözüm arayışı başladı"

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ayrıca sepetçilik yapan roman vatandaşlar ile de bir araya geldi. Burada yıllardır yaşanan soruna köklü çözüm arayışı içinde olduklarını belirten Başkan Tuncel; vatandaşların taleplerini de dinledi. Başkan Tuncel el emeği ile ekmek paralarını kazanan roman vatandaşlardan köklü çözüm bulunana kadar çevreye daha duyarlı olmalarını da istedi.

"Çözüm yollarını birlikte bulmak zorundayız"

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel konuşmasının devamında, "Arkadaşlarımız dere temizliği için canla başla çalışıyorlar. Çevrede yaşayan vatandaşlarımızın rahat etmeleri ve temiz bir çevre için gerekli bir iş. Biz bakmakla kalmıyoruz, yapıyoruz, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Burada ekmeklerini kazanan vatandaşlarımız da, bu mahallede yaşayan sakinlerde bizim vatandaşımız. Sorunlar için beklemek çözüm değil, çözüm yollarını birlikte aramak ve bulmak zorundayız" dedi. - AYDIN