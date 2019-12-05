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Söke Belediyesi'nden yanan iş yerine yardım eli
6 saat önce
Söke'de, önceki hafta sonu koltuk döşeme atölyesinde yangın çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
Söke'de, önceki hafta sonu koltuk döşeme atölyesinde yangın çıkmıştı. Çeltikçi Mahallesi Futbol Sokak üzerinde bulunan yangın iş yerini küle çevirmişti. Söke Belediyesi yanan iş yerine yardım elini uzattı.
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla harekete geçen ekipler yaptıkları çalışmayla yanan iş yerindeki enkazı kaldırdı. Kapsamlı bir çalışma yapan belediye ekipleri, yangında büyük hasar gören iş yerini kapsamlı bir şekilde temizleterek, yangının izlerini sildi. - AYDIN
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