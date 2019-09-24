Söke Belediyesi'ne engelli hizmet aracı alındı

Aydın'da Söke Belediyesi tarafından alınan engelli hizmet aracının tanıtımı yapıldı.

Belediye önünde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, engelli hizmet aracının 49 mahallede hizmet vereceğini söyledi.

Tuncel, "Engelli kardeşlerimizin hastanelere gitmeleri durumunda bizimle irtibat kurmaları halinde evinden alıp hastaneye, hastaneden alıp evlerine aracımızla naklini yapacağız. Onlar için iyi bir hizmettir diye düşünüyoruz." dedi.