Söke Belediyesi'ne engelli hizmet aracı alındı
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Aydın'da Söke Belediyesi tarafından alınan engelli hizmet aracının tanıtımı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:58 Kaynak: AA
Aydın'da Söke Belediyesi tarafından alınan engelli hizmet aracının tanıtımı yapıldı.
Belediye önünde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, engelli hizmet aracının 49 mahallede hizmet vereceğini söyledi.
Tuncel, "Engelli kardeşlerimizin hastanelere gitmeleri durumunda bizimle irtibat kurmaları halinde evinden alıp hastaneye, hastaneden alıp evlerine aracımızla naklini yapacağız. Onlar için iyi bir hizmettir diye düşünüyoruz." dedi.
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