Söke Belediyesi park yapımında tempo arttırdı - Son Dakika

Söke Belediyesi Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü çalışmaları hız kazandı.

Yenikent Mahallesi 43. Sokak (Fakülteler yolu) refüj ve dere kenarında devam eden çalışmaların yanında Söke spor tesisleri yanındaki alan da parka dönüşüyor. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatları doğrultusunda hız kazanan park ve yeşil alan yapım çalışmaları sonucunda; Söke, yeni park ve yeşil alanlarına kavuşacak.

"Sökespor Tesisleri yanındaki alan atıl durumdan kurtarılıyor"

Sökespor Tesisleri yanında bulunan geniş alan park ve yeşil alana dönüşüyor. Bitkilendirme çalışmalarının başlatıldığı Sökespor Tesisleri yanı kısa süre içinde yemyeşil bir hale gelecek. İçerisinde çocuk oyun grubu, bir de spor alanı barındıran arazi, atıl ve bakımsız durumdan kurtarılırken, Sökespor Tesislerine yakışır hale getiriliyor.

"Yenikent Deresi çevresi de yeşillenecek"

Diğer taraftan Yenikent Mahallesi'ne yeni bir rekreasyon alanı kazandırmayı planlayan proje kapsamında dere kenarında yapılan düzenleme çalışmaları da hız kazanıyor. Teknik ve altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğu belirtilen alanda kısa süre içinde bitkilendirme çalışması başlayacak.

Ayrıca Yenicami Mahallesi İncir Sokak ve civarında bulunan refüjlerde çimlendirme, bunun yanında tüm park ve yeşil alanlarda mevsimsel bakım ve bitkilendirme çalışmalarının hızla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN