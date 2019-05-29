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Söke Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürü Barış Değer'i Çankırı'ya uğurluyor

1 saat önce

2005 yılından bu yana Söke Belediyesi'nde görev yapan Dr. Barış Değer, Söke'ye veda ediyor.

Söke Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürü Barış Değer'i Çankırı'ya uğurluyor, System.String[]
2005 yılından bu yana Söke Belediyesi'nde görev yapan Dr. Barış Değer, Söke'ye veda ediyor.

2011 yılından itibaren Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Barış Değer, bundan böyle Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapacak.

Veteriner Hekim olarak Söke Belediyesi'nde görev yaparken azimli çalışması ve gayreti ile ilk olarak ADÜ'de İç Hastalıkları üzerine yüksek lisansını yapan Barış Değer, 2017 yılında da Ege Üniversitesi'nde Yaşlılık Bilimi üzerine Doktorasını yapmıştı.

Söke Belediyesi'nde Dr. Barış Değer için veda töreni yapıldı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve daire müdürlerinin bulunduğu veda törenine; Başkan Tuncel Söke Belediyesi'ne verdiği hizmetlerinden dolayı Barış Değer'e teşekkür etti. Barış Değer'e plaket ve çiçek takdim eden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Barış Değer'e gelecek yaşamında ve çalışmalarında başarılar diledi.

Dr. Barış Değer kendisi için düzenlenen veda toplantısı için mutlu olduğunu ve duygulandığını ifade etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Veda etmek üzüntü yaratsa da Barış Değer arkadaşımızın üniversitede görev yapacak olması ve orada başarılı olacağına da inancımız bizi bir yandan da mutlu ediyor" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:11 Kaynak: İHA
Çankırı, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Söke Belediyesi, Söke, Güncel
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