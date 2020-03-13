Söke Belediyesi virüslere karşı harekat başlattı - Son Dakika

Söke Belediyesi tüm dünyayı saran korona virüsü ile bulaşıcı hastalıklara karşı harekat başlattı. Adeta Söke Belediyesi'nin tüm birimleri virüs mücadelesi için seferber olurken; Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de çalışmaları yakından takip ediyor.



Bakteri ve virüsün ortamdan uzaklaştırılması; var olan virüslerin yok edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Söke Belediyesi'nin tüm birimleri ortak çalışma yürütüyor. Söke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kendi alanları olan açık ve yeraltı konteynırları, kamusal alanlardaki hayrat ve çeşmeler, pazaryerlerini dezenfekte ediyor. Park İşleri Müdürlüğü ekipleri park ve çocuk oyun alanları ile yeşil alanlarda bulunan açık hava spor aletleri ile oturma gruplarını dezenfekte ediyor.



Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri ise yaptıkları program kapsamında vatandaşların yoğu olarak kullandığı kamusal alanlarda dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor.



Söke Belediyesi'nin kadın işçilerden oluşan ekibi de virüs mücadelesi harekatında özellikle kamusal alanlarda bulunan ortak kullanım yerlerinde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.



Geçtiğimiz günlerde belediye merkez binası ve belediye dış birimlerinde başlatılan dezenfektasyon çalışmaları, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçe geneline yayıldı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel de yapılan çalışmaları yakından takip ederek, bilgiler aldı.



Söke Belediyesi ekipleri talepte bulunan kamu ve devlet binalarına da destek veriyor. Tüm devler okulları ve ibadethaneleri programına alan Söke Belediyesi Halk Eğitim Merkezi binasında kapsamlı bir ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. ADÜ Söke İşletme Fakültesi binasında da temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. - AYDIN