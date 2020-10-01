Söke Belediyesine girişte HES kodu zorunlu hale geldi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Söke Belediyesine girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması zorunluluğu getirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'den itibaren hizmet binasına girmek isteyenlerin HES kodu sorgulanacak.

Kuyruk oluşmaması adına binaya girmek isteyenler, belediye önünde oluşturulan bir alanda bekletilecek ve sosyal mesafe kurallarına uyularak sırayla içeri alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, vatandaşların HES kodunu önceden almalarının işlemleri hızlandıracağını bildirdi.