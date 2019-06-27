Son Dakika Haberleri: Söke Bodrum yolunda trafik kazası; 1 ölü 7 yaralı
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Söke Bodrum yolunda trafik kazası; 1 ölü 7 yaralı

1 saat önce

Söke-Bodrum Karayolu Didim TOKİ kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı.

Söke Bodrum yolunda trafik kazası; 1 ölü 7 yaralı, System.String[]
Söke- Bodrum Karayolu Didim TOKİ kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı. Yaralılar Didim ve Söke'deki hastanelere kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Söke istikametine seyir halindeki R.K. yönetimindeki 09 YD 370 plakali otomobil ile Söke istikametinden Milas istikametine seyir halindeki Z.Ş. yönetimindeki 48 BT 459 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonucunda sürücü R.K. ile araçta yolcu olarak bulunan E. C., E.C., E. C. ve M. C. adlı şahıslar ile 48 BT 459 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.S., ve E.E.S. adlı şahıslar olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Söke ve Didim'deki hastanelere sevk edildi

Yaralılardan M.C. adlı şahıs hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Didim, Bodrum, Söke, 3. Sayfa
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