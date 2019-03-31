Son Dakika Haberleri: Söke Çayı'na Düşen Şahsı İtfaiye Kurtardı

Söke Çayı'na Düşen Şahsı İtfaiye Kurtardı

19 dakika önce

Aydın'ın Söke ilçesinde dengesini kaybederek ilçe içinden geçen çaya düşen şahsı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Söke Çayı'na Düşen Şahsı İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde dengesini kaybederek ilçe içinden geçen çaya düşen şahsı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Dere Caddesinde Söke Çayı kenarında oturan Y.K, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağına sarkıtılan sedyeyle kurtarıldı.

Olayda yaralanan Y.K, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:03 Kaynak: AA

Aydın, İtfaiye, Söke, Güncel
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