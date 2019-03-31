Söke Çayı'na Düşen Şahsı İtfaiye Kurtardı
19 dakika önce
Aydın'ın Söke ilçesinde dengesini kaybederek ilçe içinden geçen çaya düşen şahsı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Aydın'ın Söke ilçesinde dengesini kaybederek ilçe içinden geçen çaya düşen şahsı, itfaiye ekipleri kurtardı.
Dere Caddesinde Söke Çayı kenarında oturan Y.K, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dere yatağına sarkıtılan sedyeyle kurtarıldı.
Olayda yaralanan Y.K, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:03 Kaynak: AA
Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Yakın Korumasını da Dolandırdığı Ortaya Çıktı
Türkücü Aydın Aydın, Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi
Son Dakika! Malatya'da Saadet Partili 2 Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü