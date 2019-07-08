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Söke Çayı'nda inceleme

32 dakika önce

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Çayı'nda önümüzdeki haftadan itibaren temizlik çalışmalarına başlanacağını belirtti.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Söke Çayı'nda önümüzdeki haftadan itibaren temizlik çalışmalarına başlanacağını belirtti.
Yavuz ve DSİ 21. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, Söke Çayı'ndaki temizlenme çalışmalarına ilişkin inceleme yaptı.
İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, Söke Çayı'nın yatırım planına alındığını ve başvurusunun Ankara'ya ilgili bakanlığa yapıldığını söyledi.
Söke Çayı'nın önümüzdeki günlerde temizlenmeye başlanacağını aktaran Yavuz, "Bu olay 6,5 kilometrelik bir olay. İlk etapta şehrin tam göbeğinde olan iki 2,5 kilometresi ile ilgili bir ihale 10 milyonluk bir ihale olacak. Kademeli olarak kenarlardan düzeltme yapılacak, temizlenecek, iyice kanal oluşturulacak. Bu kanalda suyun debisi az olduğunda durmasın aksın diye. Ben güzel olacağına inanıyorum." dedi.
DSİ 21. Bölge Müdürü Balta ise ihalenin yapılmasının ardından projeyi hemen başlatacaklarını ifade etti.
Söke Çayı'nda inceleme
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:12 Kaynak: AA
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