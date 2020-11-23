Söke Çayı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Söke Çayı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor
23.11.2020 11:34
Aydın Söke ilçesinde bulunan Söke Çayı'nın 2,5 kilometrelik kısmında ıslah çalışmaları devam ediyor.
Aydın Söke ilçesinde bulunan Söke Çayı'nın 2,5 kilometrelik kısmında ıslah çalışmaları devam ediyor.
Söke Çayı'nın 2 bin 655 metrelik kısmında Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla Söke ilçe merkezi ve 2 bin 360 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanacak. Ayrıca yapılan çalışmalar ile birlikte ilçe merkezi estetik bir görüntüye kavuşurken, vatandaşları rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik ortadan kaldırılacak. - AYDIN
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