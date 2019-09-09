Son Dakika Haberleri: Söke CHP'de 96. yıl kutlaması
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Söke CHP'de 96. yıl kutlaması

28 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Söke ilçe teşkilatı tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.

Söke CHP'de 96. yıl kutlaması, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 96. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Söke ilçe teşkilatı tarafından kutlama etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, CHP İlçe Başkanvekili Ali Kemal Özcan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç ve partililer katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulması sonrası ilçe binasında düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Başkanvekili Ali Kemal Özcan, temelleri Milli Mücadeleyi başlatan tamim ve kongrelerle atılan CHP'nin bir aydınlanma ve modernleşme projesi olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Kemal Özcan, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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