Son Dakika Haberleri: Söke CHP'den Kızılay'a 151. yılında kan bağışı desteği
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Söke CHP'den Kızılay'a 151. yılında kan bağışı desteği

4 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü, Türk Kızılay'ının 151. yıldönümünde kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Söke CHP'den Kızılay'a 151. yılında kan bağışı desteği, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü, Türk Kızılay'ının 151. yıldönümünde kan bağışı kampanyasına destek oldu.

CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan ve Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç başta olmak üzere partililer Hükümet Meydanında bulunan kan toplama merkezine gelerek, kan bağışında bulundular.

CHP Söke İlçe Başkanı Mesut Atakan; "Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine milletimizin merhamet ve fedakarlık taşıyan Türk Kızılay'ın kuruluşunun 11 Haziran, 151. yıl dönümüydü. Sökemin insanı yardımlaşma ve paylaşma konusunda çok duyarlıdır. Bu değerli günü kutlamak ve insanlara yardımcı olmak için CHP Söke İlçe Başkanlığı olarak kan bağışında bulunmaya karar verdik. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhunu geliştirmek için bu kampanyayı başlattık. Biz tanımadığımız insanlarımıza dokunmaya özen gösteriyoruz. Burada verilen kan hiç tanımadığımız bir insanın hayatını kurtaracaktır. Kan veren kişinin hücrelerinin yenileneceğini, sıhhatinin daha düzenli olacağını bilerek bu kampanyayı başlattık. Katılan, destek veren tüm Cumhuriyet Halk Partisi üyelerime ve Sökeli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Kan vererek bir insanımıza yardımcı olmak, belki de onun hayatını kurtardığını düşünmek, insana manevi bir huzur veriyor. Kan verebilecek konumda olan tüm vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyasına katılmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:27 Kaynak: İHA
Kızılay, Söke, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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