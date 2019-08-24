Söke CHP Kadın Kolları: "Ölmek İstemiyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke Kadın Kolları yaptıkları açıklamayla kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerine tepki gösterdi.



CHP Söke Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç yaptığı açıklamada; "Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019 yılında erkekler tarafından 223 kadın da 'Ölmek İstemiyorum' diye haykırdı" dedi.



Her gün onlarca kadının erkek şiddetine maruz kaldığını ileri süren Müjgan Dalgıç; "Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor, çünkü bu ülkede adalet de erkek" dedi.



"Yetmedi mi artık bu kadar kadının ölmesi?" Diye soran CHP Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç; "Biz bu ülkenin erkek adaletine dayanamıyoruz. Neden kadın cinayetlerine ve kadına şiddete son veremiyoruz. Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul sözleşmesini tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere son verilmediği sürece bitmeyecek. Emine Bulut bir tane değil, bir kerelik değil, tesadüfi değil. İyi hal ve tahrik indirimi istemiyoruz. Ölmek istemiyoruz" diye konuştu. - AYDIN