Söke CHP'nin Yeni Gençlik Kolları Yönetimi Atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Teşkilatı'nda Ocak ayı içerisinde yaşanan Gençlik Kolları yönetiminin istifasının ardından, yeni Gençlik Kolları yönetimi belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Teşkilatı'nda Ocak ayı içerisinde yaşanan Gençlik Kolları yönetiminin istifasının ardından, yeni Gençlik Kolları yönetimi belirlendi. Gökhan Cin Söke CHP'nin yeni Gençlik Kolları Başkanı oldu.



Gökhan Cin Başkanlığı'ndaki Söke CHP'nin yeni Gençlik Kolları yönetimi Aylin İşgören, Damla Çetinkaya, Tevfik Ayrılmaz, Rahmi Ün, Ayşe Kiremitçi, Mustafa Kemal Çakır, Hasan Tokur, Melek Daysak, Pınar Yoltay, Mehmet Ali Atagül, Hüseyin Çalışkan, Tayfun Dalbudak, Ayşenur Musacalı, Ali Tuncer isimlerinden oluştu.



Kendilerine güvenlerinin tam olduğunu, CHP'nin yerel seçimlerden başlayıp iktidar yolunda başarısı için çalışacaklarını belirten Söke CHP Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Cin; "Söke'de Başkan Adayımız Sayın Levent Tuncel, Aydın Büyükşehir'de Sayın Özlem Çerçioğlu ile CHP'nin hizmet belediyeciliği devam edecektir. Herkesi kucaklayan, birleştirici, gençlere yönelik hedef ve vizyonu olan anlayış ile yola çıkıyoruz. Bizlere güvenen, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

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