Söke'de 1 kilo 247 gram metamfetamin yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak

Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor

Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı