Söke'de 16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
43 dakika önce
Söke Polisi 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Söke
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:30 Kaynak: İHA
Polisi 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 16 adet arama kaydı bulunan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1994 doğumlu M.O. isimli şahsı ilçenin Konak
Mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda yakaladı. M.O. Söke cezaevine teslim edildi. - AYDIN
Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama
Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı
Gözü dönmüş gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü
Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!