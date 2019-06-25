Son Dakika Haberleri: Söke'de 16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
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Söke'de 16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

43 dakika önce

Söke Polisi 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Söke'de 16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı, System.String[]
Söke Polisi 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 16 adet arama kaydı bulunan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1994 doğumlu M.O. isimli şahsı ilçenin Konak Mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda yakaladı. M.O. Söke cezaevine teslim edildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:30 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Söke, 3. Sayfa
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