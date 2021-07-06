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Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

06.07.2021 00:51
Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı kavşağında meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Aydın'ın Söke ilçesi Ağaçlı kavşağında meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre; Emrah G. yönetimindeki 35 KD 8358 plakalı araç ile Söke'den Kuşadası'na seyir halinde olan İdris A. yönetimindeki 09 SL 291 plakalı araç kavşakta kafa kafaya çarpıştı. 35 KD 8358 plakalı aracın yolcusu Serdar Y. ile 09 SL 291 plakalı aracın sürücüsü İdris A. ve Fatma A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kuşadası, Emrah, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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